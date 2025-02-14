В РФ запретят оформлять сим-карты без личного присутствия

Новый законопроект, направленный на противодействие телефонному мошенничеству, предоставит гражданам России и иностранцам возможность блокировать дистанционное оформление сим-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Законопроект включает поправки к закону «О связи», вводящие новую опцию: пользователи смогут запретить оформление договоров на оказание услуг связи без личного присутствия. Активация этого запрета будет доступна через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в многофункциональный центр (МФЦ) с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Снять такой запрет можно будет исключительно в МФЦ. Законопроект также вводит прямой запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Эти меры направлены на значительное усложнение деятельности мошенников, использующих поддельные сим-карты для совершения преступлений.

С 1 января 2025 года для иностранцев заработали новые правила покупки сим-карт. В Минцифры уточнили, что по новым правилам договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Кроме того, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные.

Ранее МТС назвали лидером онлайн-продаж сим-карт в России.