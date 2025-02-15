В Турции таможенники конфисковали 910 черепах, ввезенных из Грузии

В Турции пресечена попытка контрабанды крупной партии редких черепах. Таможенники, осуществляющие контроль на пограничном пункте пропуска «Сарп», обнаружили 910 особей, незаконно ввозимых из Грузии, пишет РИА Новости.

Внимание инспекторов привлек автомобиль, прошедший рентгеновский контроль, который выявил скрытую внутри крупную партию живых пресмыкающихся.

В сообщении министерства торговли Турции подчеркивается, что рыночная стоимость черепах оценивается более чем в $18 млн. Это стало самой крупной попыткой контрабанды рептилий в регионе за последние годы.

Прокуратура провинции Хопа начала расследование для установления лиц, причастных к незаконному ввозу черепах, и определения маршрутов их перемещения. В настоящее время конфискованные животные находятся под наблюдением специалистов, решается вопрос об их дальнейшей судьбе – возвращении в естественную среду обитания или передаче в специализированные центры.

В начале января на Украине задержали гражданина Польши, пойманного на перевозке лемуров и экзотических птиц. Поляк не смог предоставить необходимых для их транспортировки документов и предложил пограничнику $1900 и €100 в качестве взятки.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай.