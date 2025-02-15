Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции таможенники конфисковали 910 черепах, ввезенных из Грузии

Турецкие таможенники предотвратили контрабанду 910 черепах из Грузии на $18 млн
close
Depositphotos

В Турции пресечена попытка контрабанды крупной партии редких черепах. Таможенники, осуществляющие контроль на пограничном пункте пропуска «Сарп», обнаружили 910 особей, незаконно ввозимых из Грузии, пишет РИА Новости.

Внимание инспекторов привлек автомобиль, прошедший рентгеновский контроль, который выявил скрытую внутри крупную партию живых пресмыкающихся.

В сообщении министерства торговли Турции подчеркивается, что рыночная стоимость черепах оценивается более чем в $18 млн. Это стало самой крупной попыткой контрабанды рептилий в регионе за последние годы.

Прокуратура провинции Хопа начала расследование для установления лиц, причастных к незаконному ввозу черепах, и определения маршрутов их перемещения. В настоящее время конфискованные животные находятся под наблюдением специалистов, решается вопрос об их дальнейшей судьбе – возвращении в естественную среду обитания или передаче в специализированные центры.

В начале января на Украине задержали гражданина Польши, пойманного на перевозке лемуров и экзотических птиц. Поляк не смог предоставить необходимых для их транспортировки документов и предложил пограничнику $1900 и €100 в качестве взятки.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами