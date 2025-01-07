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Мужчину задержали за попытку вывезти с Украины лемуров

Украинские пограничники задержали гражданина Польши за контрабанду лемуров и птиц
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Государственная пограничная служба Украины

На Украине задержали гражданина Польши, пойманного на перевозке лемуров и экзотических птиц. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На днях водитель подозрительного микроавтобуса был остановлен пограничниками на украинско-польской границе для тщательного досмотра. Во время проверки выяснилось, что в кузове автомобиля находятся ящики с экзотическими животными и птицами. Однако поляк не смог предоставить необходимых для их транспортировки документов.

Перевозчик предложил пограничнику $1900 и €100 в качестве взятки. Однако военнослужащий отказался, предупредив контрабандиста об уголовной ответственности. Сейчас инцидентом занимаются сотрудники Национальной полиции.

Ранее россияне попали под следствие за контрабанду соколов в соседний регион.

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