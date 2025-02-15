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Врач перечислил продукты, которые однозначно нельзя употреблять после инфаркта

Врач Евдокимов заявил о необходимости спорта после инфаркта
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Shutterstock

После перенесенного инфаркта миокарда большое значение имеет режим дня, сказал в интервью Aif.ru доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.

Он обратил внимание на то, что лекарства нужно принимать в определенное время, что сказывается на распорядке дня. После восстановления после инфаркта вместе с лечащим врачом следует определить допустимое количество физической нагрузки. Кроме того, нужно избегать стресса и психоэмоционального перенапряжения и правильно питаться.

«Алкоголь в принципе употреблять не надо. Лишнее это. Но если нет возможности устоять соблазну, то лучше выпить, конечно, сухое красное вино, чем все остальное», — сказал врач.

По его словам, фастфуд и жирную еду однозначно употреблять нельзя. От жареного и изделий из слоеного теста тоже следует отказаться.

«Диета должна содержать минимальное количество, даже вообще не содержать жиров животного происхождения и веществ, которые способствуют образованию атеросклеротических бляшек, не должно быть компонентов, способствующих прогрессированию атеросклероза (отложений холестерина в стенке сосудов), его нарастанию», — заявил Евдокимов.

Он пояснил, что есть можно курицу без кожи, мясо без жира и рыбу белых пород.

На этой неделе врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров рассказал, что сладкие напитки могут стать причиной развития сразу ряда болезней сердца, в том числе и инфаркта.

Ранее врач объяснила, почему женщинам сложнее распознать сердечный приступ.

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