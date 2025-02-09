Врач объяснила, почему женщинам сложнее распознать сердечный приступ

Сердечно-сосудистая система у мужчин и женщин работает по-разному, поэтому это важно учитывать при диагностике и лечении. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Мария Дубинская рассказала «Газете.Ru», как эти различия влияют на диагностику и восприятие симптомов заболеваний у пациентов разных полов.

«Размер сердца у женщин в среднем на 25% меньше, а стенки тоньше. Их сосуды имеют меньший диаметр и длину, что сказывается на кровотоке и реакциях на физические и эмоциональные нагрузки. В состоянии покоя у женщин чаще наблюдается повышенный пульс, тогда как у мужчин выше артериальное давление. Эти различия сохраняются и при физических нагрузках: у мужчин сначала повышается артериальное давление, а у женщин – частота пульса», — объяснила она.

До наступления менопаузы женский организм защищен эстрогенами, которые снижают уровень атерогенных липидов и замедляют развитие воспалительных процессов в сосудах. Благодаря этому риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин ниже, чем у мужчин. Однако после 45 лет, с началом гормональных изменений, ситуация меняется: риски инфарктов и инсультов у женщин возрастают и могут превышать аналогичные показатели у мужчин.

«Классическая картина инфаркта с резкой болью в груди чаще встречается у мужчин. У женщин симптомы могут быть атипичными: боль в области желудка, одышка, тошнота, повышенная утомляемость. Часто болевой синдром распространяется в спину, шею или нижнюю челюсть. Такие особенности могут затруднить диагностику и привести к позднему началу лечения», — подчеркнула эксперт.

У представителей мужского пола риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает после 55 лет, тогда как у женщин – после 65. Однако некоторые факторы риска оказывают более сильное влияние на них. Например, у тех, чья работа связана со стрессом, риск ишемической болезни сердца значительно выше, чем у мужчин.

«Курение приводит к снижению уровня эстрогенов, что ускоряет развитие атеросклероза и приближает наступление менопаузы. Женщины также более подвержены гипертонии после 45 лет, причем у них чаще встречается изолированное повышение давления, что имеет важное значение для выбора лечения. При сахарном диабете риск атеросклероза у них возрастает в 3–4 раза по сравнению с мужчинами», — заявила врач.

Представительницы женского пола чаще сталкиваются с ложноположительными результатами нагрузочных тестов, что связано с гормональными и микрососудистыми особенностями. Классические методы диагностики, такие как ЭКГ, у них менее точны, что может привести к недооценке рисков. При обследованиях у женщин чаще выявляются пролапс митрального клапана и синусовая тахикардия, что в большинстве случаев является вариантом нормы. Кроме того, фармакокинетика препаратов у женщин отличается из-за большего процента жировой ткани и колебаний уровня жидкости в зависимости от фазы менструального цикла. Эти факторы необходимо учитывать при назначении лечения.

«Профилактика должна учитывать различия в гормональном фоне, склонность к определенным заболеваниям и особенности метаболизма лекарств у мужчин и женщин. Женщинам важно следить за уровнем гормонов в период менопаузы, контролировать артериальное давление и липидный профиль. Мужчинам – уделять внимание физической активности и снижению уровня холестерина с раннего возраста», — резюмировала она.

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