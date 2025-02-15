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В России заявили, что Европа находится на четвертой стадии принятия неизбежного

«Взгляд»: Европа прошла три стадии принятия новой реальности из-за Украины
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Действия США в отношении украинского кризиса вызвали смятение и глубокую озабоченность среди европейских лидеров, что напоминает классические стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение. Об этом говорится в статье издания «Взгляд».

«Руководство Евросоюза проскочило три стадии принятия неизбежного за сутки. Сейчас они на четвертой – в депрессии», — говорится в материале.

Реакция европейских партнеров, по мнению авторов статьи, вызвана тем, что они узнали о важных переговорах из СМИ, не получив предварительной информации от американской стороны. Это вызвало волну недовольства, несмотря на то, что подобное поведение США было в известной мере предсказуемо.

Реакции европейских политиков разнятся. Большинство, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркивают необходимость активного участия ЕС в поисках решения конфликта. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к объединенным усилиям всех сторон. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предпочитает сдержанную позицию.

Издание отмечает, что существующие противоречия между ЕС и США в различных сферах, включая торговую политику, значительно усложняют ситуацию. Европейские политические элиты сейчас стоят перед сложным выбором: необходимо приспособиться к изменениям в геополитике и выработать эффективные стратегии взаимодействия с основными международными игроками.

15 февраля на Мюнхенской конференции спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров Европы не будет, но ее интересы будут учтены.

Ранее генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за Украины.

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