Европарламент признал Зурабишвили легитимным «президентом» Грузии

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу ЕП.

По итогам голосования резолюцию по Грузии поддержали 400 голосами «за». Против проголосовали 63 евродепутата, 81 – воздержались.

В тексте документа депутаты отказались признавать органы власти, сформированные правящей партией «Грузинская мечта» по итогам выборов в стране. В том числе Европарламент отказался считать Михаила Кавелашвили легитимным главой государства. Евродепутаты заявили, что продолжают признавать Саломе Зурабишвили действующим президентом Грузии.

«Выражая глубокое сожаление по поводу того, что руководящая «Грузинская мечта» обратила с пути к евроинтеграции и членству в НАТО, Европарламент подтверждает непреклонную поддержку легитимным стремлениям грузинского народа», – говорится в коммюнике.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в Грузии отказались следовать указаниям ЕС.