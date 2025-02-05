В Новороссийске поезд врезался в грузовик, который переезжал рельсы

В Новороссийске водитель грузовика не выжил при столкновении с поездом

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Портовая в Новороссийске. Водитель большегруза выехал на переезд, несмотря на красный свет светофора. В результате грузовик столкнулся с поездом. На кадрах с места инцидента заметно, что на передней части машины есть серьезные повреждения.

В аварии пострадал водитель грузовика, спасти его прибывшим на место медикам не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники МВД. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

До этого в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок.

В ДТП никто не пострадал. Находились ли в автобусе пассажиры, не сообщается.

Ранее в Петербурге 95-летний пенсионер попал под поезд.