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Перуанские «Дэдпул» и «Росомаха» арестовали банду наркоторговцев-рецидивистов

В Перу полицейские «Дэдпул» и «Росомаха» арестовали наркодилеров-рецидивистов

Полицейские из Перу, переодевшиеся в костюмы Дэдпула и Росомахи, арестовали банду наркоторговцев во время Хеллоуина. Об этом сообщает радио RPP.

Национальная полиция Перу подтвердила эту информацию и уточнила, что арестовала четырех наркодилеров, у которых нашлось более тысячи упаковок с запрещенными веществами. Двое из них — рецидивисты, которых освободили из тюрьмы всего лишь два месяца назад.

Агенты переоделись в костюмы Дэдпула и Росомахи в разгар Хэллоуина, чтобы не вызвать подозрения.

«По этому случаю, воспользовавшись Хэллоуином, они нарядились персонажами таких фильмов, как Росомаха и Дэдпул. <...> Они узнали о преступной деятельности банды «Ведьмы Аламеды», которая занимается продажей всех видов наркотиков», — рассказал полковник полиции Карлос Лопес.

Два года назад перуанские полицейские, переодевшиеся тогда в костюмы Человека-паука, Тора, Капитана Америки и Черной вдовы из «Мстителей», также поймали наркоторговцев на Хэллоуин.

Ранее киевские полицейские задержали группу наркодилеров, которые сбывали наркотики под видом военных.

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