В Курской области стартует образовательный проект для участников СВО и ветеранов

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале нового проекта для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) под названием »Курск. Герои!». Этот проект является продолжением федеральной инициативы «Время героев», написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что год назад президент России Владимир Путин задал курс на осуществление образовательной программы «Время героев». По словам чиновника, после начала федеральной программы более десяти участников первого потока уже получили высокие назначения. Среди них — полпред президента в Уральском Федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор РФ Алексей Кондратьев. Также, подчеркнул Хинштейн, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.

«Проект 'Курск. Герои!' продолжает идею федеральной программы. <...> Я призываю всех, кто настоящим делом доказал свою преданность Отчизне, участвовать в «Курск. Герои!», — написал Хинштейн.

Он отметил, что обучение в рамках проекта будет проводиться на базе академии государственной и муниципальной службы.

«Образовательная программа уже подготовлена. В проекте примут участие не менее 75 человек, на данный момент подана 41 заявка», — сообщил Хинштейн.

На этой неделе участница программы «Время героев», ветеран боевых действий Александра Родионова была назначена руководителем департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ в ассоциации Добро.рф.

Ранее число Героев России среди участников программы «Время героев» выросло на 53%.