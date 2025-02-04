В программе «Время героев» поучаствуют в 18 раз больше кавалеров четырех орденов Мужества

Сегодня люди с опытом и наградами стали активно подавать заявки на участие в программе «Время героев», убедившись в том, что она реально работает. Об этом на заседании общественного совета программы сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил высокий интерес к дополнительному набору среди бойцов и ветеранов, имеющих серьезный управленческий опыт и необходимые знания.

«Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5 % и составила 51 человека, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества – в девять раз, двух орденов Мужества – в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока», — приводятся его слова в Telegram-канале программы.

Отмечается, что более 65,5 тыс. человек отправили заявки на отбор в программу. Ранее было принято решение о том, что участники дополнительного отбора в программу «Время героев», подавшие заявки, но не успевшие пройти тестирование или завершить регистрацию, получили возможность сделать это до 25 февраля.

Как рассказал ректор президентской академии Алексей Комиссаров, в рамках программы участники изучат территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития территорий.

«Важным аспектом модуля станет знакомство с лучшими региональными практиками – помимо работы в Мастерской управления «Сенеж», участники посетят Ямало-Ненецкий автономный округ и пройдут серию стажировок на Урале и в Еврейской автономной области», — сказал он

По мнению, Героя России, сенатора Совфеда Александра Карелина, исполнение поручения президента по реализации программы на региональном уровне даст новый импульс развитию управленческих команд по всей стране.

«Успех программы «Время героев» ожидаем и заслужен. Это отмечал президент, об этом же говорит и количество зарегистрированных участников. Теперь программы, построенные по образцу «Времени героев», стартуют и на региональном уровне. Уверен, что их итогом станет появление значительного числа современных управленцев с уникальным опытом, настоящих патриотов России», — сказал он