Участница проекта «Время героев» возглавила департамент ассоциации Добро.рф

Участница кадровой программы «Время героев», ветеран боевых действий Александра Родионова назначена руководителем департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ в ассоциации Добро.рф. Об этом сообщается на сайте программы.

В мае прошлого года Александра Родионова стала одной из 83 участников проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным и реализуемого Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Родионова назвала программу обучения насыщенной, охватывающей все сферы управления, указала на возможность проходить практику и учиться у высших должностных лиц и ведущих экспертов страны.

Она сообщила, что на новой должности будет работать с воссоединенными и приграничными регионами страны.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета ассоциации Добро.рф Артем Метелев выразил уверенность в том, что назначение Родионовой на должность главы департамента будет способствовать дальнейшему развитию проекта #МЫВМЕСТЕ.

«В экосистеме Добро.рф создан специальный департамент, в задачи которого войдет систематизация работы волонтерского движения в условиях СВО и при чрезвычайных ситуациях, а также координация проекта #МЫВМЕСТЕ. Его возглавит Александра Родионова, ветеран боевых действий с огромным опытом и смелостью. Уверен, у нее все получится», — сказал он.

Родионова родилась в Москве в 1984 году. За оказание медицинской помощи награждена медалью Луки Крымского и ведомственными наградами. С мая 2024 года является участницей президентской программы «Время героев».

Напомним, ранее 23 участника первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.