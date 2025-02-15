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Под Анапой создадут новый волонтерский штаб вместо сгоревшего

Новый волонтерский штаб вместо сгоревшего организуют в районе ЧС под Анапой
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Оперативный штаб - Краснодарский край

Вместо сгоревшего 14 февраля в станице Благовещенской волонтерского штаба будет создан новый на территории «Рыбхоза». Об этом говорится в Telegram-канале Краснодарского оперативного штаба.

Как отмечается, в новом штабе будут организованы следующие помещения: узел связи, столовая, а также место для выдачи средств индивидуальной защиты.

Пожар в волонтерском штабе «Шлагбаум», который находился в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской, произошел накануне, 14 февраля. Его сотрудники занимались сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

Площадь пожара превысила 1400 кв. м. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

Представитель администрации Анапы Инела Белых отметила, что в основном на складе хранились продукты.

Ранее в Севастополе загорелся центральный рынок.

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