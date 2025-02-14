Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе загорелся центральный рынок

МЧС: в Севастополе загорелся центральный рынок

В Севастополе загорелся центральный рынок на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшее здание находится на улице Пушкина. Причина возгорания не называется.

До этого площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1400 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В борьбе с огнем в Благовещенской станице участвуют 79 специалистов. Привлечено 25 единиц техники. На территории пансионата горят корпус для проживания и столовая. Оттуда эвакуированы 26 человек. Никто из людей не пострадал.

Что стало причиной пожара, в материале МЧС не уточняется.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

Ранее стало известно, почему загорелся автомобильный завод «Урал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами