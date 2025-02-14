В Севастополе загорелся центральный рынок на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшее здание находится на улице Пушкина. Причина возгорания не называется.

До этого площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1400 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В борьбе с огнем в Благовещенской станице участвуют 79 специалистов. Привлечено 25 единиц техники. На территории пансионата горят корпус для проживания и столовая. Оттуда эвакуированы 26 человек. Никто из людей не пострадал.

Что стало причиной пожара, в материале МЧС не уточняется.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

Ранее стало известно, почему загорелся автомобильный завод «Урал».