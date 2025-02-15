В Чечне девятилетний ребенок не выжил после того, как в него выстрелил семилетний брат

Сапа: в Чечне семилетний мальчик выстрелил в брата

В Чечне семилетний ребенок выстрелил в брата. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в селе Элистанжи Веденского района. По данным издания, мальчик держал в руках пневматическую винтовку и в какой-то момент выстрелил в девятилетнего брата. Спасти пострадавшего не удалось.

Как рассказал отец детей, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с оружием. Винтовка принадлежала родителю.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутской области мальчик не выжил после визита к другу. Ребенок захотел показать 12-летнему школьнику карабин отца. Достав оружие, он в какой-то момент передернул затвор и случайно нажал на курок. Пуля попала в шею пострадавшему и повредила сонную артерию.

У отца стрелявшего нашли еще два карабина и ружье. Проводится проверка.

Ранее в Кабардино-Балкарии двухлетний ребенок выстрелил в мать из отцовского ружья.