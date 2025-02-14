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В Кабардино-Балкарии двухлетний ребенок выстрелил в маму из отцовского ружья

На Кавказе в женщину случайно выстрелил из ружья ее двухлетний сын
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Depositphotos

В Кабардино-Балкарии двухлетний сын выстрелил в мать из отцовского ружья. По информации Telegram-канала «Сапа Кавказ»», женщина выжила и попала в больницу.

Инцидент произошел в селе Кичмалка Зольского района республики. На днях 35-летняя местная жительница осталась дома со своим маленьким сыном.

Родительница не успела остановить ребенка, который заметил на диване ружье, оставленное там главой семейства, и мальчик случайно нажал на курок. Пуля попала в левую руку женщины, ее госпитализировали с огнестрельным ранением кисти.

Известно, что муж пострадавшей имел разрешение на хранение оружия. Ведется проверка по факту случившегося.

До этого в Иркутской области сын экс-полицейского выстрелил в одноклассника из отцовского ружья. Пуля угодила мальчику в шею и повредила ему сонную артерию. Ранение оказалось фатальным. Полиция проводит проверку.

Ранее мужчина выстрелил в 15-летнюю дочь из-за снятого ею «неподобающего контента» для TikTok.

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