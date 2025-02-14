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В Иркутской области мальчик случайно выстрелил в друга из оружия отца, ребенка не спасли

Baza: в Чунском школьник случайно выстрелил другу в шею из карабина отца
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Depositphotos

В Иркутской области правоохранители проводят проверку после того, как мальчик решил показать другу карабин отца. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в поселке Чунский. По данным Telegram-канала, 12-летний пострадавший пришел к своему знакомому, который достал из отцовского сейфа ружье и стал демонстрировать гостю.

В какой-то момент сын владельца оружия передернул затвор и случайно нажал на курок, после чего пуля попала в шею пострадавшему, повредив сонную артерию. Позже на место прибыли медики, но спасти мальчика не смогли.

После того, как на ситуацию обратили внимание правоохранители, у владельца оружия нашли еще два карабина и ружье. Известно, что он ранее работал в полиции.

До этого в Воронежской области десятилетний школьник попал в больницу после игр с оружием. Мальчик крутил пневматический пистолет в руках, но в какой-то момент случайно выстрелил в себя. Медики диагностировали у него травму шеи.

Ранее в Татарстане охотник доверился тепловизору и выстрелил в браконьера.

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