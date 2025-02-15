В Ленобласти пенсионерка боялась потерять накопления и лишилась 15 млн рублей

В городе Сосновый Бор Ленинградской области пожилая женщина лишилась всех накоплений, поверив неизвестным. Об этом сообщает «78.ru».

Мошенники убедили пожилую женщину в том, что ее накоплениями пытаются завладеть неизвестные. Мошенники убедили пенсионерку перевести сбережения на якобы безопасный счет. Испуганная потерпевшая сняла часть денег и отправила их через банкомат, оставшиеся на счету наличные она также перевела на указанные преступниками реквизиты.

Когда она поняла, что ее обманули, сбережений уже не было, сумма ущерба составила более 14,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Тамбове 42-летняя женщина отдала курьерам более 20 миллионов рублей. Неизвестный представился работником почты и попросил россиянку продиктовать код из сообщения, якобы чтобы получить письмо. Позже «сотрудник службы безопасности» заявил, что кто-то якобы пытается оформить на нее кредиты. Чтобы этого не произошло, она должна была снять все средства и перевести на «безопасный счет».

Ранее в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей.