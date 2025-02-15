В Югре старшеклассница перевела мошенникам миллион рублей, поверив «завучу»

В Югре старшеклассница оставила мать без денег, поверив, что накопления родителей в опасности. Об этом сообщает УМВД региона.

С 17-летней девушкой связался неизвестный, представившийся завучем школы, в которой она учится. Мошенник напугал несовершеннолетнюю информацией о том, что банковские счета ее родителей и все накопления семьи в опасности.

Под предлогом спасения сбережений, неизвестный вынудил девушку перевести миллион рублей со счета матери на указанные им реквизиты. Обнаружив исчезновение денег, югорчанка обратилась в правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве неизвестный убедил школьницу, что по ошибке перевел миллион ее родителям и оставил семью без накоплений. Злоумышленник связался с ребенком в одном из мессенджеров, мужчина сообщил девочке, что случайно перевел миллион рублей ее родителям и она должна помочь вернуть деньги. Школьница взяла телефоны отца и матери, зашла в банковские приложения и «вернула» невнимательному незнакомцу 780 тысяч рублей. О произошедшем девочка рассказала родителям, семья обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее восьмилетняя школьница оформила на мать кредит ради бонусов в игре.