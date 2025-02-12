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В Туле близнецы похитили мать и сына и требовали у них 18 млн рублей

В Туле близнецов и их знакомых осудили за похищение матери и сына
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Shutterstock

В Туле суд вынес приговор братьям-близнецам и двум их знакомым за похищение человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, но мужчин осудили только сейчас. По версии следствия, 29-летние братья и их знакомые в возрасте 33 и 39 лет похитили мужчину и его мать из номера в гостинице.

Компания вывезла людей на пустырь в Зареченский район и там требовала у них отдать более 18 миллионов рублей. Помимо этого, мужчины, применяя насилие, требовали передать им право собственности на квартиру, которая принадлежала женщине.

«Похищенные на условия вымогателей согласились, однако в последующем обратились в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигурантов к срокам от 7,5 до 8,5 года, которые они будут отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Тобольске мужчина изрезал мать, похитил ее украшения и уехал в Тюмень.

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