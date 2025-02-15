В Екатеринбурге мужчина похитил немую девочку из машины родителей

В Свердловской области задержан подозреваемый в похищении немой школьницы, мужчина выкрал ребенка из машины родителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел вечером 14 февраля, отец с 15-летней дочерью заехал в магазин и оставил ребенка в машине буквально на 10 минут. Вернувшись, он не обнаружил девочку в салоне.

«Посмотрел записи с камер и увидел, что к машине подошел мужчина, по виду — ему за 55 лет. Он открыл дверь, дочь вышла, подошла к магазину. Они постояли, она хотела зайти в магазин, он взял за руку и через дорогу увел ребенка», — рассказал «Е1» отец школьницы.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. По данным SHOT, очевидцы заметили похитителя на одной из АЗС и на дороге в районе Сибирского тракта. Злоумышленника удалось задержать утром 15 февраля. Школьница жива, она доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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