Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мужчина похитил немую девочку из машины родителей

SHOT: в Екатеринбурге задержан похититель 15-летней школьницы
close
Telegram-канал «SHOT»

В Свердловской области задержан подозреваемый в похищении немой школьницы, мужчина выкрал ребенка из машины родителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел вечером 14 февраля, отец с 15-летней дочерью заехал в магазин и оставил ребенка в машине буквально на 10 минут. Вернувшись, он не обнаружил девочку в салоне.

«Посмотрел записи с камер и увидел, что к машине подошел мужчина, по виду — ему за 55 лет. Он открыл дверь, дочь вышла, подошла к магазину. Они постояли, она хотела зайти в магазин, он взял за руку и через дорогу увел ребенка», — рассказал «Е1» отец школьницы.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. По данным SHOT, очевидцы заметили похитителя на одной из АЗС и на дороге в районе Сибирского тракта. Злоумышленника удалось задержать утром 15 февраля. Школьница жива, она доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее женщина забрала новорожденного у матери под предлогом осмотра и похитила его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами