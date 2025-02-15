Освобожденного в секторе Газа россиянина Труфанова передали Красному кресту

Россиянин Александр Труфанов и еще два заложника были освобождены в Газе и переданы сотрудникам Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным ведомства, Красный Крест везет заложников для передачи израильским военным.

До этого заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение Труфанова. По его словам, решение об освобождении россиянина, первоначально было запланированного на более поздний этап, однако данный процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

19 января текущего года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.