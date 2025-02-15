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ХАМАС привел заложников к месту передачи Израилю

В секторе Газа ХАМАС начал передачу трех заложников, включая Труфанова
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Ramadan Abed/Reuters

В Хан-Юнисе на юге сектора Газа начался процесс передачи трех заложников Международному комитету Красного Креста (МККК), удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Среди них находится гражданин России Александр Труфанов.

Все три заложника сели в автомобили МККК, направляющиеся в сторону Израиля.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.

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