На Бали россиянка открыла нелегальный салон красоты и попалась правоохранителям

На Бали туристку из РФ подозревают в открытии нелегального салона красоты

На Бали туристку из России подозревают в открытии нелегального салона красоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По версии правоохранителей, женщина приехала в Индонезию по визе, которая подходит только для деловых целей и туризма. Однако во время пребывания на острове россиянка открыла салон красоты.

Подозреваемую задержали в аэропорту Денпасара, где она ожидала рейс в Сингапур. На данный момент россиянка находится в иммиграционном центре воздушной гавани. Правоохранители проводят расследование.

«Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами», – сообщается в публикации.

До этого в Таиланде россиянин пострадал из-за того, что вел онлайн-трансляцию. Заметив съемку, местная жительница решила, что иностранец снимает только ее, она сбила блогера с ног. Мужчина обратился в полицию.

Ранее россиянин сообщил о растущем недовольстве на Бали из-за туристов из России.