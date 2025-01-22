Жительница Таиланда напала на российского туриста, решив, что он снимает ее

Российский турист, которого заподозрили в незаконной съемке, подвергся нападению в Таиланде, пишет The Thaiger.

Все произошло ранним утром 22 января прямо у полицейского участка в Паттайе. Оказавшийся в этом районе 45-летний турист из России по имени Евгений запустил трансляцию для соцсетей. В этот момент местная жительница ошибочно решила, что незнакомец снимает именно ее, и пришла в ярость. Она бросилась через дорогу, подбежала к мужчине и стала обвинять его в том, что он снимает ее без согласия.

Несмотря на попытки успокоить ее, женщина сбила путешественника с ног, повредив ему колено. Мужчина обратился в полицию и предоставил запись прямого эфира, чтобы доказать, что он не нападал на женщину. Полицейские изучили ее и пришли к выводу о том, что на видеозаписи нет нарушения неприкосновенности частной жизни. Тайку обвинили в нападении с причинением телесных повреждений, ей грозит штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее русскоговорящий турист в одних трусах набросился на тайских полицейских.