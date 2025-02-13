В Твери бесследно пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли под мостом

В Твери ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Информацию об его исчезновении подтвердили в СУ СКР по региону и в областной прокуратуре.
Предварительно установлено, что 13 февраля несовершеннолетний ушел из своей школы в обеденное время, но домой так и не вернулся. К настоящему времени под мостом через реку Тьмака поисковики обнаружили рюкзак ребенка.
В поисково-спасательной участвуют сотрудники правоохранительных органов и МЧС. По факту безвестного исчезновения мальчика 2013 года рождения возбуждено уголовное дело. На место выехал прокурор Пролетарского района Твери.
Ранее женщина смогла найти ушедшего из дома сына после пяти лет поисков.