В Твери бесследно пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли под мостом

В Твери разыскивают школьника, пропавшего по дороге из школы домой

В Твери ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Информацию об его исчезновении подтвердили в СУ СКР по региону и в областной прокуратуре.

Предварительно установлено, что 13 февраля несовершеннолетний ушел из своей школы в обеденное время, но домой так и не вернулся. К настоящему времени под мостом через реку Тьмака поисковики обнаружили рюкзак ребенка.

В поисково-спасательной участвуют сотрудники правоохранительных органов и МЧС. По факту безвестного исчезновения мальчика 2013 года рождения возбуждено уголовное дело. На место выехал прокурор Пролетарского района Твери.

Ранее женщина смогла найти ушедшего из дома сына после пяти лет поисков.