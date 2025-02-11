В Москве уборщица случайно получила зарплату полмиллиона рублей и пропала

Baza: в Москве пропала уборщица, которой случайно заплатили 550 тысяч рублей

В Москве женщина пропала после того, как получила зарплату. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, москвичка по имени Марина работала уборщицей. В конце января сотрудница получила зарплату и исчезла. При этом она перестала появляться на рабочем месте и отвечать на звонки.

Позже выяснилось, что из-за ошибки женщина получила не 55 тысяч рублей, а 550 тысяч.

«Первое время на работе надеялись, что Марина одумается и вернется, но когда прошло больше недели, стало понятно, что уборщица сорвала куш и решила оставить деньги себе», – сообщается в публикации.

На данный момент женщину ищут сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Малайзии пропала блогерша, которая ушла в лес для съемки паранормального контента. Как рассказал ее приятель, вместе с девушкой отправилась ее команда из шести человек.

Поиски начались только спустя 48 часов. Блогершу нашли живой, но на ее коже заметили много синяков. Ее направили в больницу.

Ранее пропавшего подростка нашли в крепости из туалетной бумаги.