В Перу мост сломался под двухэтажным автобусом с пассажирами

Автомобильный мост сломался под автобусом в Перу, почти человек 40 пострадали. Об этом пишет газета Infobae.

Инцидент произошел 14 февраля. По словам представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилии Мартино, конструкция моста рухнула, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами.

Глава управления по рискам стихийных бедствий и национальной обороне в сфере здравоохранения Давид Апонте добавил, что пострадавших госпитализировали в больницы Чанкая и Хуарала. Большинство из них получили различные травмы. Двух человек спасти не удалось.

В тот же день в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки. Авария произошла на Думской улице в центре Омска. Очевидцы считают, что в аварии виноват водитель одного из автобусов. Предварительно, водитель маршрута № 72 не соблюдал дистанцию и врезался в 78-й. Уточняется, что после прибытия экипажей скорой помощи к врачам обратились четыре пассажира автобусов.

Ранее в Дагестане 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой.