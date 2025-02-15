Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перу мост сломался под двухэтажным автобусом с пассажирами

Infobae: десятки человек пострадали при обрушении автомобильного моста в Перу
close
rjankovsky/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный мост сломался под автобусом в Перу, почти человек 40 пострадали. Об этом пишет газета Infobae.

Инцидент произошел 14 февраля. По словам представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилии Мартино, конструкция моста рухнула, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами.

Глава управления по рискам стихийных бедствий и национальной обороне в сфере здравоохранения Давид Апонте добавил, что пострадавших госпитализировали в больницы Чанкая и Хуарала. Большинство из них получили различные травмы. Двух человек спасти не удалось.

В тот же день в Омске столкнулись два автобуса и три легковушки. Авария произошла на Думской улице в центре Омска. Очевидцы считают, что в аварии виноват водитель одного из автобусов. Предварительно, водитель маршрута № 72 не соблюдал дистанцию и врезался в 78-й. Уточняется, что после прибытия экипажей скорой помощи к врачам обратились четыре пассажира автобусов.

Ранее в Дагестане 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами