Масштабная авария произошла в Омске

В Омске столкнулись два автобуса и три легковушки

В Омске столкнулись два автобуса и три легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла на Думской улице в центре Омска. Очевидцы считают, что в аварии виноваты водители автобусов.

«Предварительно, водитель маршрута № 72 не соблюдал дистанцию и врезался в 78-й. Под замес попали еще три машины», — сообщает канал.

Уточняется, что после прибытия экипажей скорой помощи к врачам обратились четыре пассажира автобусов.

До этого стало известно, что количество пострадавших в результате аварии с маршрутным такси в Дагестане увеличилось до 15.

Авария с маршруткой произошла на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. Столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль «Лада Гранта». Как сообщили в пресс-службе МВД республики, авария случилась в районе населенного пункта Львовское №1.

Ранее в Тверской области опрокинулся пассажирский автобус.