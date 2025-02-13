В Дагестане 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Минздрав: 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Количество пострадавших в результате аварии с маршрутным такси в Дагестане увеличилось до 15. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на федеральной автотрассе в Бабаюртовском районе, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них двое детей 2 и 4 лет», — говорится в сообщении медицинского ведомства.

ДТП с маршруткой произошло на федеральной автомобильной дороге в районе населенного пункта Львовское №1 Бабаюртовского района. В пресс-службе МВД республики сообщили, что пассажирская «Газель» и автомобиль «Лада Гранта» столкнулись на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе.

В прокуратуре сообщили, что в связи с ДТП организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок.

Сегодня крупная авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Ранее в Тверской области опрокинулся пассажирский автобус.