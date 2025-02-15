В Техасе зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в западной части штата Техас в США. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 168 км к юго-западу от города Одесса, где живет порядка 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Этим утром в Кош-Агачском районе республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным МЧС, подземные толчки зафиксировали в 8:48 по местному времени (4:48 мск). Подземные толчки ощутили местные жители.

Накануне подземные толчки зафиксировали у побережья Южных Курил. Их магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в Тихом океане в 197 км юго-западнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 62 км. Сейсмологи не получали никаких данных о том, что жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки. Также специалисты не предупреждали граждан об угрозе возникновения цунами.

Ранее в Сочи отчитались о разрушениях и пострадавших после землетрясения.