Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Волгограда почти час слышат звуки взрывов

SHOT: над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов
close
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов, они не прекращались около 45 минут. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Мощные взрывы не прекращались около 45 минут <…> Взрывы над Волгоградом не прекращаются до сих пор», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:14 по московскому времени.

По данным SHOT, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины летели в сторону нефтеперерабатывающего завода.

В результате взрывов сработала сигнализация автомобилей, добавили в Telegram-канале. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого сообщалось, что в пригороде Ростова-на-Дону ночью произошло несколько взрывов. По данным SHOT, было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщали жители города Батайска.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами