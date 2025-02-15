Жители Волгограда почти час слышат звуки взрывов

Над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов, они не прекращались около 45 минут. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Мощные взрывы не прекращались около 45 минут <…> Взрывы над Волгоградом не прекращаются до сих пор», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:14 по московскому времени.

По данным SHOT, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины летели в сторону нефтеперерабатывающего завода.

В результате взрывов сработала сигнализация автомобилей, добавили в Telegram-канале. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого сообщалось, что в пригороде Ростова-на-Дону ночью произошло несколько взрывов. По данным SHOT, было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщали жители города Батайска.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.