Жители пригорода Ростова-на-Дону сообщили о серии взрывов

В пригороде Ростова-на-Дону ночью произошло несколько взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщают жители города Батайска (6 километров от Ростова)», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:32 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 февраля средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, больше всего беспилотников (41) уничтожили над Белгородской областью. Всего пять дронов ликвидировали над территорией Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.