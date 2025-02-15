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Полиция провела задержания на вечеринке Хакамады

Mash: на «техно-тусовке» Хакамады прошли задержания посетителей
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

На «техно-тусовке» общественного деятеля и писательницы Ирины Хакамады в отеле Savoy в центре Москвы прошли задержания посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

«Почиллить за столиком под Хакамаду сегодня стоило от 50к до 150к рублей, но сеанс сорвался. Вернут ли деньги, неизвестно», — сообщает издание.

Известно, что нескольких посетителей уже увезли в отдел внутренних дел по Мещанскому району Москвы. В самом отеле, как утверждают источники Mash, найдены пакетики с неизвестным веществом.

До этого силовики в отеле Savoy в центре Москвы сорвали «техно-тусовку» общественного деятеля Ирины Хакамады.

На кадрах видно, что в помещение зашли около двадцати сотрудников органов внутренних дел, которые выключили музыку и начали проводить обыски. Сотрудники приказали Хакамаде и примерно 80 гостям мероприятия оставаться на месте.

Ранее Жади из «Клона» показала повзрослевшего сына от коллеги по сериалу.

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