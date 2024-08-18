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Ирину Хакамаду обманули мошенники на 400 тысяч рублей

112: журналистка Ирина Хакамада перевела мошенникам 400 тысяч рублей

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Пресс-служба Capella Film

Экс-политик, журналистка и телеведущая Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, злоумышленники написали Хакамаде в мессенджере, представившись ее близкой подругой. От ее имени они попросили занять у журналистки 400 тысяч рублей под предлогом, что женщине срочно нужны деньги в Париже.

Как отмечает 112, Хакамада перевела необходимую сумму, но позже позвонила подруге, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Приятельница удивилась звонку, отметив, что ничего не занимала.

13 августа народная артистка России Лариса Долина призналась, что тоже стала жертвой мошенников. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

17 августа Долина вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она заявила, что ее «невозможно сломать».

Ранее адвокат Пелагеи рассказал, сможет ли дочь певицы выехать за пределы РФ.

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