На вечеринку Хакамады пришли силовики

Силовики в отеле «Савой» в центре Москвы сорвали «техно-тусовку» экс-политика Ирины Хакамады. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на видео очевидцев.

На кадрах видно, что в помещение зашли около двадцати сотрудников органов внутренних дел, которые выключили музыку и начали проводить обыски.

Сотрудники приказали Хакамаде и примерно 80 гостям мероприятия оставаться на месте.

В январе Ирина Хакамада показала своих повзрослевших внуков. Писательница опубликовала в соцсетях редкое семейное фото.

У знаменитости трое внуков от сына Даниила Котлярова. Мужчина больше 15 лет живет в Гонконге и работает в крупной российской компании финансовым директором. Хакамада родила первенца в 1978 году от Валерия Котлярова, с которым развелась через три года после этого события. Экс-политик отмечала, что старается чаще встречаться с сыном и внуками, которые зовут ее исключительно по имени. По признанию звезды, для них она «бабушка-праздник».

Ранее Жади из «Клона» показала повзрослевшего сына от коллеги по сериалу.