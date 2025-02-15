В Анапе создадут новый волонтерский штаб

В городе-курорте Анапа, в станице Благовещенской создадут новый волонтерский штаб «Шлагбаум» вместо сгоревшего в пансионате «Зенит». Об этом в Telegram-канале заявил уполномоченный партии «Единая Россия» по волонтерской работе при ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич.

«С завтрашнего дня волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами штаба «Шлагбаум» и администрацией Анапского района, МЧС России организуют новый штаб. Как работали вместе, так и будем работать. И работы завтра на Бугазской косе также будут продолжены», — пишет Костюкевич.

Он также поблагодарил пожарных за оперативную работу по устранению возгорания.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, который произошел в пансионате «Зенит» в Анапе.

Площадь пожара в пансионате, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники. В данный момент изучается причина пожара.

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