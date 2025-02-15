На Ставрополье шесть человек пострадали при пожаре в частном доме

МЧС: на Ставрополье шесть человек получили ожоги из-за пожара в частном доме

Шесть человек получили травмы в результате пожара в частном доме в селе Ульяновка Минераловодского округа Ставропольского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в доме на улице Ленина на площади 30 квадратных метров из-за разгерметизации газового баллона, говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами второй и третьей степеней.

Для борьбы с пожаром задействовали 25 специалистов МЧС и девять единиц техники, добавили в ведомстве.

По данным следственного управления СК России по Ставропольскому краю, в момент происшествия в доме находились шесть человек, в том числе один ребенок. Строение получило существенные повреждения. Ведомство проводит проверку.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в пансионате «Зенит» в Анапе. Площадь пожара в пансионате, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 квадратных метров. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

В пансионате находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе.