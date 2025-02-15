В Киеве сообщили данные по радиационному фону

Власти Киева сообщили о нормальном радиационном фоне после инцидента на Чернобыльской АЭС. Сообщение об этом появилось в социальных сетях Киевской городской военной администрации (КГВА).

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в результате удара беспилотного летательного аппарата. В России удар по Чернобыльской АЭС назвали очередным ядерным шантажом Вооруженных сил Украины.

«Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в норме», — сообщили в КГВА.

При этом главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук допустил утечку радиации после удара по крыше Чернобыльской АЭС.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС.