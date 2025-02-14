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Названы возможные последствия удара по крыше ЧАЭС

Главный инженер ЧАЭС допустил утечку радиации после удара по крыше ЧАЭС
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Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Reuters

Главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук допустил утечку радиации после удара по крыше Чернобыльской АЭС. Его слова приводит издание «Укринформ».

«Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут возникнуть на старом объекте «Укрытие»», — заявил он.

При этом Татарчук отметил, что радиационный фон на территории станции пока не изменился. По его словам, ситуация находится под контролем, что подтвердил председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

До этого в МИД назвали удар по Чернобыльской АЭС очередным ядерным шантажом Вооруженных сил Украины.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС.

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