Журналистам Associated Press ограничили доступ в Белый дом

Заместитель руководителя аппарата Белого дома, Тейлор Будович, объявил об ограничении доступа журналистов американского информационного агентства Associated Press (AP) к определенным зонам Белого дома. Причиной этого стало нежелание AP использовать термин «Залив Америки» вместо «Мексиканский залив», соответствуя недавнему указанию президента, пишет РИА Новости.

Будович заявил, что AP продолжает игнорировать изменение географического наименования, что он рассматривает как распространение дезинформации. При этом он признал право AP на свободу слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции, подчеркнув, что это право не предоставляет агентству автоматический беспрепятственный доступ к Овальному кабинету.

Будович уточнил, что ограничения касаются только некоторых зон Белого дома, а доступ журналистов к остальным частям здания остается без изменений.

Это решение вызвало бурные обсуждения в контексте свободы прессы и отношений между администрацией президента и ведущими новостными организациями.

В январе Трамп переименовал Мексиканский залив в залив Америки.

«Кроме того, мы вернем горе Мак-Кинли имя великого президента Уильяма Мак-Кинли, как это и должно быть», — сказал он в своей инаугурационной речи.

Ранее австралийский политик сменил имя в честь Трампа.