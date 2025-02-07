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Австралийский политик сменил имя в честь Трампа

Sky News: в Австралии политик переименовал себя в честь Дональда Трампа
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Aussie Trump MLC/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политик в Австралии официально сменил имя в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

Независимый депутат верхней палаты парламента Западной Австралии Бен Докинз официально сменил свое имя на Остин Трамп, вдохновившись президентом США Дональдом Трампом. По словам политика, этот шаг стал актом протеста против левоцентристской Лейбористской партии, которая в настоящее время имеет большинство в парламенте. На официальном сайте мужчина теперь указан как «австралийский Трамп».

«Я начал политический протест против тирании и систематической коррупции лейбористского правительства в Западной Австралии», — заявил Остин Трамп.

Мужчина также опубликовал фотографию документа из Реестра рождений и браков Западной Австралии, подтверждающего смену имени.

«Я бы хотел, чтобы вы связались с Дональдом, просто позвоните в офис», — передал он журналистам.

Ранее фигурка Трампа со спущенными штанами стала бестселлером в Испании.

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