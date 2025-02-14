Орбан сообщил, что Россия вернется в мировую экономику после решения по Украине

Россия будет «реинтегрирована» в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

«Если президент США придет и установит мир, это соглашение, я думаю, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику... Европейскую систему безопасности и даже европейскую экономическую и энергетическую систему — это придаст огромный импульс венгерской экономике», — подчеркнул он.

До этого кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что восстановление отношений с Россией является ее миссией.

На пресс-конференции 12 февраля в Будапеште, после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она отметила, что Германия ослабла из-за неудачных экономических решений и некомпетентного руководства.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.