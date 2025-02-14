Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Анапе

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара в детском пансионате в Анапе превысила 1400 кв. м. В борьбе с огнем в Благовещенской станице участвуют 79 специалистов. Привлечено 25 единиц техники. На территории пансионата горят корпус для проживания и столовая. Оттуда эвакуированы 26 человек. Никто из людей не пострадал.

По данным прокуратуры Краснодарского края, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

Позже представитель администрации Анапы Инела Белых подтвердила, что пожар произошел в анапском пансионате, где находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута. По ее словам, на горящем складе хранились в основном продукты питания.

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