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Мужчина выстрелил в 15-летнюю дочь из-за снятого ею «неподобающего контента» для TikTok

Пакистанец выстрелил в родную дочь из-за видео, которые она снимала для TikTok
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Depositphotos

В Пакистане мужчина выстрелил в свою дочь-подростка из-за контента, который она снимала для TikTok, передает The Guardian.

По данным местной полиции, инцидент произошел 28 января на одной из улиц в городе Кветта, столице пакистанской провинции Белуджистан. Известно, что стрелок и отец жертвы, Анвар уль-Хак, недавно вернулся со своей семьей на родину из США, где прожил 25 лет, там же родилась его 15-летняя дочь. Мужчина не одобрял ее деятельность в соцсетях, и на этой неделе выстрелил в девушку, в результате чего та получила несовместимые с жизнью травмы. Спасти ее не удалось.

Сначала подозреваемый отрицал свою причастность к произошедшему, но затем признался, что решил расправиться с дочерью, так как она проигнорировала его замечания и продолжила публиковать в TikTok контент, который он охарактеризовал как «нежелательный» и «неподобающий». В полиции выяснили, что помимо этого, близким не нравились образ жизни жертвы, посещавшей вечеринки, и откровенная одежда, которую она носила. Отец и еще один родственник потерпевшей задержаны, ведется расследование.

Ранее в Самаре подросток изрезал ножом школьницу из-за неудачной шутки.

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