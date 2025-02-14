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В российском городе на продажу выставили подъезд жилого дома

В Магнитогорске выставили на продажу подъезд дома
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Shutterstock/FOTODOM

В Магнитогорске на продажу выставили подъезд жилого дома. Необычное объявление нашло издание Ura.ru.

Из объявления следует, что в Ленинском районе по адресу: Комсомольская, 2 продается пoдъeзд нa шесть квартир в жилом домe.

«Недвижимость пoсле pекoнcтрукции, ее можно использовать пoд гостиницу, xocтел или флиппинг. В подъeзде два этажа, а общая площадь недвижимости составляет 405 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все квартиры имеют черновую отделку, подъезд же полностью готов для эксплуатации по назначению.

В 2024 году СМИ обнаружили не менее интересный лот. Профессиональный футбольный клуб «Сокол» из Казани был выставлен на продажу на сайте объявлений. Стоимость клуба в объявлении составляет 5,3 млн рублей. За эту сумму покупатель приобретает готовую для побед команду вместе с тренерским, административным, медицинским штабами и медиаперсоналом, говорится на сайте.

Ранее россиянам назвали уловки мошенников в объявлениях о продаже автомобиля.

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