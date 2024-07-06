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Российский клуб выставили на продажу на сайте объявлений

Российский футбольный клуб выставили на продажу на сайте объявлений

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Авито

Профессиональный футбольный клуб «Сокол» из Казани был выставлен на продажу на сайте объявлений Avito. Об этом информирует «Спорт Бизнес Online».

Стоимость клуба в объявлении составляет 5,3 млн рублей. За эту сумму покупатель приобретает готовую для побед команду вместе с тренерским, административным, медицинским штабами и медиаперсоналом. Объявление опубликовали сами представители клуба.

«Сокол» столкнулся с финансовыми трудностями после ухода главного спонсора. Команда выступает во Второй лиге и, несмотря на проблемы, идет на втором месте в группе 4, набрав 28 баллов. Отставание «Сокола» от лидера — кировского «Динамо» — всего одно очко.

Российский сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в России сменился бродкастер еврокубков.

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