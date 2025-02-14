В Подмосковье мужчине сломали нос из-за того, что не дал прикурить

В Химках незнакомцы избили мужчину, не давшего им прикурить

В Подмосковье неизвестные напали на мужчину из-за того, что у него не оказалось сигареты. Об этом сообщает Regions.

Инцидент произошел в Химках. По предварительной информации, 54-летний мужчина поздно вечером шел домой. По дороге его встретила компания незнакомцев, которые попросили закурить.

С собой у мужчины были только стики, а не сигареты. Об этом он сказал прохожим, но те проявили агрессию и набросились на него.

В результате пострадавшему понадобилась помощь медиков, его госпитализировали. Медики диагностировали у пациента перелом носа и сотрясение мозга.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининградской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после нападения на знакомую. Они оба были на застолье, но в какой-то момент у мужчины возник конфликт с другим гостем. Знакомая пыталась успокоить мужчину, но он стал проявлять агрессию уже к ней.

Позже гость взял чугунный казан и несколько раз ударил женщину по голове. Медикам удалось спасти пострадавшую.

Ранее россиянин жестоко избил возлюбленную возле подъезда и попал на видео.