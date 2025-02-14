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Обиженный на гостью россиянин дождался, когда она уснет, и избил ее чугунным казаном

Житель Гвардейска обиделся на гостью и избил ее казаном, когда она уснула
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего знакомую казаном по голове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Гвардейске. Как выяснили полицейские, в тот вечер агрессор и потерпевшая участвовали в совместном застолье, во время которого у первого возник конфликт с другим гостем. Потерпевшая пыталась утихомирить знакомого, но тот переключился на нее. Другие гости оттащили дебошира, но на этом история не закончилась. После того, как знакомая агрессора заснула, он взял со стола чугунный казан и несколько раз ударил ее по голове.

«Очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей диагностировали ушибленные раны головы, кровоподтеки глаз и ссадину левой кисти, что квалифицируется как легкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее обиженная на партнера жительница Оренбургской области дождалась, когда он заснет, и ошпарила его кипятком.

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