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Трое мужчин не пережили пожар в российском городе

РЕН ТВ: под Мурманском трое мужчин не пережили пожар в квартире
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Под Мурманском из пожара в квартире не спасли троих мужчин. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 февраля в городе Кола. На первом этаже пятиэтажного дома в квартире вспыхнул диван — в результате огонь распространился на площади в восемь квадратных метров. Трое мужчин, находившихся внутри, не пережили пожар.

Еще одного мужчину после случившегося доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него отравление. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома. Мать малолетних обнаружила их уже без сознания. Детей доставили в медицинское учреждение.

Ранее при пожаре в торговом павильоне в Тульской области пострадали четыре человека.

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